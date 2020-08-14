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Перевозчики покажут брянцам новые автобусы

14 августа 10:11 Общество
Перевозчики покажут брянцам новые автобусы
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В пятницу, 14 августа, брянцы смогут увидеть новый общественный транспорт, которому уже, возможно, завтра предстоит развозить их по городу.

Как сообщает мэрия Брянска, участниками презентации станут как муниципальные и коммерческие компании-перевозчики, так и производители.

Презентация начнется в 11:00 пятницы на улице Ленина.

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