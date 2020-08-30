Росреестр принял на учет новую школу в районе Старого аэропорта в Брянске в течение дня

Государственную регистрацию права собственности на новую школу №71, которая завтра примет первых учеников, в брянском микрорайоне Старого аэропорта региональное управление Росреестра провело за один день. Эта бюрократическая процедура была обязательным условием того, чтобы школа 1 сентября смогла начать работу.

Уложиться в столь короткие сроки удалось благодаря использованию новой программы — федеральной государственной информационной системы ведение Единого государственного реестра недвижимости.

Школа №71 рассчитана на 1225 учеников. Недавно ее в числе других строящихся и построенных инфраструктурных объектов Брянщины посетил находившийся с визитом в регионе вице-премьер Марат Хуснуллин. По итогам визита он назвал темпы реализации нацпроектов в Брянской области опережающими и доложил об этом президенту.