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ЖКХ

Почти 16 километров трассы ремонтируют в Унечском районе по нацпроекту

2026, 10 июня 11:43
Почти 16 километров трассы ремонтируют в Унечском районе по нацпроекту
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Почти 16 километров трассы ремонтируют в Унечском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Унечском районе идёт капитальный ремонт участка автодороги Унеча – станция Рассуха – Лизогубовка. Почти 16 километров дороги обновит подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Специалисты в настоящее время занимаются укладкой выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Также рабочие обустраивают остановочные и посадочные площадки для общественного транспорта. На них появятся семь новых автопавильонов.

Подрядчику также предстоит уложить верхний слой асфальтобетонного покрытия, отремонтировать водопропускные трубы, укрепить обочины. 

В завершении ремонта на дороге поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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