Почти 16 километров трассы ремонтируют в Унечском районе по нацпроекту

2026, 10 июня 11:43

Почти 16 километров трассы ремонтируют в Унечском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Унечском районе идёт капитальный ремонт участка автодороги Унеча – станция Рассуха – Лизогубовка. Почти 16 километров дороги обновит подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Специалисты в настоящее время занимаются укладкой выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Также рабочие обустраивают остановочные и посадочные площадки для общественного транспорта. На них появятся семь новых автопавильонов.

Подрядчику также предстоит уложить верхний слой асфальтобетонного покрытия, отремонтировать водопропускные трубы, укрепить обочины.

В завершении ремонта на дороге поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».