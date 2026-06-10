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ЖКХ

Водопропускные трубы отремонтировали на трассе Сетолово – Азарово по нацпроекту

2026, 10 июня 14:30
Водопропускные трубы отремонтировали на трассе Сетолово – Азарово по нацпроекту
Источник фото

Водопропускные трубы отремонтировали на трассе Сетолово – Азарово по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Почепском районе продолжается капитальный ремонт трассы Сетолово – Азарово. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновляет полтора километра дороги.

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы и укладывают асфальтобетонное покрытие на проезжую часть. Также рабочие обновляют остановочную площадку для автобусов. Затем здесь установят новый автопавильон для пассажиров. 

Подрядчик также отремонтирует посадочные и разворотную площадки, укрепит обочины и установят новые дорожные знаки. Ремонт проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». 

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