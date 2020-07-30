Шесть брянских выпускников сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

В 2020 году в три раза больше брянских выпускников сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Брянской области.

В 2020 году шесть выпускников брянских школ сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов. В 2019 году их было лишь двое.

224 человека получили за ЕГЭ по математике более 80 баллов.

В ведомстве рассказали, что 23 июля проходила сдача устной части экзамена по иностранному языку. 46 выпускников демонстрировали свои знания по английскому языку, трое – по немецкому и один – по французскому.

Напомним, в 2020 году около 2,5 тысяч брянских выпускников собирались сдавать ЕГЭ.