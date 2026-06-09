Автомобиль упал в кювет и загорелся на брянской трассе накануне. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В ночь с 7 на 8 июня в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на трассе Р-120 около посёлка Дунаевский в Карачевском районе. Легковой автомобиль съехал с дороги и упал в кювет. От удара машина загорелась.
В ликвидации последствий аварии участвовали специалисты пожарно-спасательного подразделения противопожарной службы. Спасатели потушили возгорание. О пострадавших в ведомстве не сообщили.