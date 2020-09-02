В БГАУ открылись две новых современных лаборатории

В начале учебного года в БГАУ открылись две специализированные лаборатории цифровизации и автоматизации. Обе находятся в институте энергетики и природопользования БГАУ.

Как сообщает правительство Брянской области, с их оснащением вузу помогли Россельхозбанк и Росагролизинг. А от имени правительства региона зам. губернатора Александр Резунов в честь начала нового учебного года подарил вузу телевизор.

В преддверье нового учебного года в БГАУ также сделали текущий и капитальный ремонт аудиторий, учебных корпусов, актового зала, студенческой столовой и общежитий.

По словам посетившего вуз гендиректора Агролизинга Павла Косова, Росагролизинг работает над повышением престижа труда в аграрной сфере и поддерживает молодые кадры. Высокий уровень их подготовки он назвал одной из задач развития села. Сейчас тенденции развития сельского хозяйства требуют повышенного внимания к подготовке специалистов профильными взуами.

Руководитель Брянского регионального филиала «Россельхозбанка» Андрей Седов напомнил, что в прошлом учебном году с помощью «Россельхозбанка» в БГАУ появилась специализированная аудитория с современным учебным оборудованием.

Ректор БГАУ Николай Белоус выразил уверенность, что сотрудничество между вузом и Росагролизингом будет укрепляться. Это позволит вывести подготовку специалистов-аграриев на новый стратегический уровень и поспособствует увеличению конкурентоспособности российского сельского хозяйства.