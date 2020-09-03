В Брянске благоустроили еще один двор

В Брянске готовится к сдаче в эксплуатацию седьмая дворовая территория в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Двор располагается у дома №8 по улице Орловской в Бежицком районе, сообщает администрация Брянска.

Площадь двора составила более 2 700 кв.м. Вокруг дома был построен новый тротуар, заасфальтирована дворовая территория, расширена парковка. Новое покрытие появилось перед входами в подъезды, здесь же установили лавочки, урны, газонное ограждение. На фасаде дома появились светодиодные светильники.

В общей сложности под асфальтирование была подготовлена территория в 2 400 кв.м. Украшением двора стал современный детский игровой комплекс с качелями, песочницей, горками и другими развлечениями для местной детворы. Всё это разместили на травмобезопасном покрытии, площадь которого составила почти 150 кв.м.

Всего в 2020 году в Брянске на ремонт 10 дворовых территорий выделено более 60 млн. рублей. При этом шесть дворов уже прошли комиссионную приёмку.

Напомним, в Фокинском районе скоро откроется новый сквер.