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ЖКХ

23 больных дерева срубили на улице Ульянова в Брянске

2026, 22 июня 10:46
23 больных дерева срубили на улице Ульянова в Брянске
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23 поражённых изумрудной златкой дерева срубили на улице Ульянова в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

На прошлой неделе специалисты спиливали в Брянске деревья, поражённые изумрудной златкой. Так, в районе дома №35 по улице Ульянова срубили 23 больных дерева. Ещё 34 заражённых ясеня убрали в сквере Металлургов. 

Вредителя златку обнаружили в Брянской, Ярославской, Тверской, Тульской, Калужской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Тамбовской и многих других областях. По приказу управления Россельхознадзора в этих регионах установлена карантинная фитосанитарная зона.

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