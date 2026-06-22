23 поражённых изумрудной златкой дерева срубили на улице Ульянова в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
На прошлой неделе специалисты спиливали в Брянске деревья, поражённые изумрудной златкой. Так, в районе дома №35 по улице Ульянова срубили 23 больных дерева. Ещё 34 заражённых ясеня убрали в сквере Металлургов.
Вредителя златку обнаружили в Брянской, Ярославской, Тверской, Тульской, Калужской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Тамбовской и многих других областях. По приказу управления Россельхознадзора в этих регионах установлена карантинная фитосанитарная зона.