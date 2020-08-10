В Брянске жительницу ЖК «Речной» сняли на видео курящей в лифте (ВИДЕО)

Участник паблика брянского ЖК «Речной» во ВКонаткте выложил в сообщество видеоролик, в котором запечатлил жительницу комплекса курящей в лифте.

«Квартиросъемщики 53 дома третий подъезд 19 этаж. Квартиру называть не буду но уверен вы себя узнаете», — написал автор публикации.

В кадре видно, как женщина выходит из лифта на лестничную площадку с зажженной сигаретой и затягивается.

Комментаторы возмущаются тем, что находиться в прокуренном лифте после таких пассажиров невозможно, и требуют от автора разобраться с курильщицей по-мужски.

«Вроде взрослая женщина, а ума ноль. Жить таким в деревне и спать на хомутах. И если это квартиросьемщики, интересно, хозяйка в курсе, что они творят?», — написала одна из участниц обсуждения.