В Брянской области отправили на переработку почти 70 тонн вторсырья

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области с начала июля ввел раздельный сбор отходов в некоторых районах области, что благоприятно сказалось на экологии Брянщины.

Количество захораниваемых на полигоне отходов значительно сократилось. В этом месяце регоператор отправил на переработку почти 70 тонн вторсырья, собранного жителями Севска, Навли, Локтя, Комарич и Белых Берегов.

«Сделать такой рывок в сохранении окружающей среды нам помогли граждане, которые с первого дня установки на контейнерных площадках синих накопителей для вторсырья, стали активно выбрасывать туда отходы, пригодные для дальнейшего использования. Так, с начала месяца мы собрали и отправили на предприятия по переработке 96 тонн полезных фракций. Из них 45 процентов – пластик, 35 процентов – картон и макулатура и по 10 процентов – жестяные банки и стекло. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом и планируем увеличивать долю полезных отходов, которые будем отправлять на переработку. До конца года раздельный сбор отходов придет и в другие населенные пункты Брянщины, а значит, у жителей и этих районов появится возможность ежедневно вносить личный вклад в сохранение экологии родного края» — рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.