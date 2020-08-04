В Дятькове прокуратура выбивает у властей квартиру для сироты

В Дятьковом районе местная прокуратура помогает сироте решить квартирный вопрос. Об этом во вторник сообщила прокуратура Брянской области.

В надзорное ведомство поступила жалоба 21-летней жительницы города Фокино на то, что муниципальные власти нарушают ее жилищные права.

Прокурорская проверка показала, что заявительница лишилась попечения родителей, когда ей было пять лет, и состояла на учете как нуждающаяся в благоустроенном жилом помещении. Такое помещение муниципальные власти были обязаны предоставить, когда ей исполнилось 18 лет.

Прокуратура г. Дятьково провела проверку по обращению 21-летней местной жительницы, относящейся к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о нарушении ее жилищных прав. Не получила она причитающееся ей жилье и поныне.

Надзорное ведомство направило в районный суд иск к администрации города Фокино с требованием реализовать право сироты на жилье. Суд удовлетворил его в полном объеме. Теперь прокуратура ждет вступления судебного вердикта в законную силу и возьмет на контроль его исполнение.