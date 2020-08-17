В Комаричах коммунальщики завалили мусором местное кладбище

Житель Комаричей пожаловался в местном паблике во ВКонтакте на ситуацию с кладбищем в райцентре.

«Интересная ситуация с нашим нашумевшем кладбищем на котором срезали деревья и все красиво сделали, только вот забыли там навести порядок после себя, хотели, как лучше, а получилось, как всегда», — написал автор публикации.

Комментаторы высказывают предположение, что древесный мусор, которым рабочие завалили кладбище, пролежит до первого снега, а затем его уберет коммунхоз, или же местные жители раньше растащат его на дрова.