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ДТП

Автомобиль и мотоцикл столкнулись на трассе в Климовском районе

2026, 15 июля 09:08
Автомобиль и мотоцикл столкнулись на трассе в Климовском районе
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Автомобиль и мотоцикл столкнулись на трассе в Климовском районе в понедельник. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

 

Авария произошла вечером 13 июля на 2-м км автодороги «Климово-Могилевцы» в Климовском районе. 71-летний водитель за рулём автомобиля Mercedes-Benz не учёл боковой интервал и столкнулся с мотоциклом RACER без регистрационного знака. 19-летний байкер ехал в попутном направлении прямо. 19-летний пассажир мотоцикла с травмами попал в больницу.

У водителя мотоцикла не оказалось права управления транспортными средствами. Инспекторы составили административные материалы на обоих участников происшествия.

 

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