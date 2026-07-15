Автомобиль и мотоцикл столкнулись на трассе в Климовском районе

2026, 15 июля 09:08

Автомобиль и мотоцикл столкнулись на трассе в Климовском районе в понедельник. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла вечером 13 июля на 2-м км автодороги «Климово-Могилевцы» в Климовском районе. 71-летний водитель за рулём автомобиля Mercedes-Benz не учёл боковой интервал и столкнулся с мотоциклом RACER без регистрационного знака. 19-летний байкер ехал в попутном направлении прямо. 19-летний пассажир мотоцикла с травмами попал в больницу.

У водителя мотоцикла не оказалось права управления транспортными средствами. Инспекторы составили административные материалы на обоих участников происшествия.