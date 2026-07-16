Полтора километра улицы 2-я Мичурина отремонтируют в Брянске

2026, 16 июля 13:39

Полтора километра улицы 2-я Мичурина отремонтируют в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Володарском районе города Брянска продолжается капитальный ремонт улицы 2-я Мичурина. Подрядная организация ООО «Профдорстрой» обновит 1,6 километра дороги, а также сделает парковочную площадку напротив Ледового дворца).

Специалисты уже убрали старое покрытие и уложили выравнивающий слой асфальта. В настоящее время рабочие обустраивают тротуары и готовят место для монтажа пешеходного ограждения.

Помимо нового асфальта на улице 2-я Мичурина появится новые светодиодные фонари и современные светофоры. Старые автопавильоны на остановках общественного транспорта заменят. В завершении ремонта рабочие поставят знаки и нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

Ремонт проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».