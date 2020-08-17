В Радице-Крыловке пройдет музыкальный фестиваль

Ранее мы сообщали , что из-за пандемии коронавируса власти Брянской области отказались от проведения в этом году традиционной и популярной у брянцев Свенской ярмарки.

Банк УРАЛСИБ выдал 7,5 млрд рублей по программам ипотеки с господдержкой Общий объем кредитов, выданных Банком УРАЛСИБ по двум основным ипотечным программам с господдержкой с начала их запуска, составил 7,5 млрд рублей. В том числе, по программе «Ипотека 6,5%»* было выдано более 1300 кредитов на сумму 3,5 млрд рублей. По программе «Ипотека для семей с детьми» – около 4 млрд рублей при сопоставимом количестве кредитов. Ипотечные

В одной из деревень Демидовского района из дома украли еду Жительница Демидовского района обратилась в полицию с заявлением о краже из дома, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили потерпевшую и возможных свидетелей и очевидцев случившегося. Стражи порядка выяснили, что предполагаемый злоумышленник проник в дом, выломав дверь. Подозреваемым оказался ранее судимый местный житель 1969 года рождения. Его задержали и доставили

На Смоленщине коронавирус подтвердился еще у 21 человека Федеральный оперативный штаб обновил данные о распространении коронавируса на территории Смоленской области сегодня, 16 августа. За минувшие сутки в Смоленской области выявили 21 новый случай заражения COVID-19. 31 смолянин прошли лечение и выписались из больниц. Число летальных случаев продолжает расти. С 3 августа в регионе ежедневно умирают коронавирусные больные. За прошедшие сутки от осложнений, связанных

Спортсмены из Смоленщины завоевывают призовые места на соревнованиях по легкой атлетике В Брянске прошел второй день чемпионата и первенств среди юниоров и юниорок U20, U23 Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Об этом рассказала пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Это первые соревнования в календаре спортивных турниров ВФЛА после дологого перерыва из-за пандемии коронавируса. Спортивный турнир проходит в Брянске на стадионе «Десна». Во второй день соревнований Ярослав

Сплошные проверки пешеходов-нарушителей пройдут в Смоленской области В Смоленской области запланированы очередные сплошные проверки. Инспекторы будут выявлять пешеходов-нарушителей, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области. Как сообщается в ведомстве, проверки пройдут с 17 по 21 августа. Основная цель проверок – «повышение культуры пользования пешеходным переходом со стороны «бесколесных» участников дорожного движения, а также привлечение внимания и уважения водителей к пешеходам». Статистика за