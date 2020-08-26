В селе Погребы открыли Дом культуры

25 августа в селе Погребы открыли Погребский сельский Дом культуры, сообщает пресс-служба Правительства Брянской области.

Строительства здания началось еще в 1986 году. На работы было потрачено около 45 млн рублей.

В самом здании разместились библиотека, сельская администрация и пункт полиции. Также внутри ДК есть зрительный зал на 150 мест. Жители поселка и не только смогут ходить на кружки по вокалу, танцам, декоративно-прикладному и изобразительному искусству, шахматам, настольному теннису, клуб по интересам, а также фитнес-студия.

Напомним, в Брянске ремонтируют памятник Трем героям.