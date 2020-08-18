В Сураже прокуратура помогает сироте получить жилье

Прокуратура Суражского района получила жалобу его жителя. Как сообщает прокуратура Брянской области, вопреки закону заявитель, который относится к категории детей, оставшихся без попечения родителей, не получил причитающееся ему жилье.

По итогам проверки надхорное ведомство инициировало исковое заявление в суд с требованием обязать районные власти предоставить заявителю положенное ему по закону помещение.

Дело находится на рассмотрении в районном суде.