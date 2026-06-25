Врио губернатора Брянской области встретился с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам

2026, 25 июня 12:36

Врио губернатора Брянской области встретился с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с олимпийским чемпионом, российским лыжником Александром Легковым. Они обсудили развитие лыжного спорта в регионе.

«Лыжный спорт у нас любят, много достойных спортсменов и тренеров, будем работать над улучшением условий для тренировок. В прошлом году в селе Журиничи была открыта лыжероллерная трасса, сейчас одна из главных задач — строительство такой же в Брянске, чтобы готовить новых чемпионов», — отметил Егор Ковальчук.

Напомним, 23 июня олимпийский чемпион встретился с молодёжью и посетил Дворец единоборств имени Артёма Осипенко.