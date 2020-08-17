Власти Брянщины перестали закупать препараты для онкобольных (ВИДЕО)

В медучреждениях Брянщины перестали выдавать жизненно необходимые лекарства онкобольным. Об этом сообщил на своей странице во ВКонтакте депутат областной Думы от КПРФ Константин Павлов.
«Ко мне обратились с просьбой о помощи. Шомина Н.С., имеющая 3 стадию онкологического заболевания, не может получить жизненно необходимое лекарство «Палбоциклиб». Ранее ей выдавали его в Брянской городской поликлинике №4. Но, придя в очередной раз за медикаментами, получила ответ, что в августе их не будет, поскольку «всё финансирование пошло на борьбу с COVID–19, ничем помочь не можем — таблеток нет».
Как сообщила сотрудница регионального департамента здравоохранения, Правительство Брянской области не выделило денежные средства на приобретение жизненно необходимых лекарств для онкобольных на август. Более того, сейчас задолженность перед уже ГУП «Брянскфармация» составляет огромную сумму — 256 млн. рублей! Поэтому закупка этих дорогостоящих медикаментов прекращена.
Разъяснения по этой проблеме от заместителя губернатора Оборотова В.Н., регулирующего деятельность в сфере здравоохранения, пока не получено», — написал депутат.
Константин Павлов просит онкобольных и их родственников, столкнувшихся с такими же проблемами позвонить ему по номеру 8 (903) 644-73-82 или сегодня, 17 августа, посетить обком КПРФ: Брянск, ул. Тарджиманова, 50.
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