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ЖКХ

Более 8700 квадратных метров дорог отремонтировали асфальтовой крошкой в Брянске

2026, 16 июля 15:37
Более 8700 квадратных метров дорог отремонтировали асфальтовой крошкой в Брянске
Источник фото

Более 8700 квадратных метров дорог отремонтировали асфальтовой крошкой в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Капитальные ремонты на крупных магистралях города Брянска позволили обновить небольшие дороги. После фрезерования старого покрытия асфальтовую крошку используют повторно. Этим материалом обновляют дороги 3 и 4 категории, а также грунтовые улицы. В основном крошкой обновляют проезды к социальным учреждениям, межквартальные проезды, контейнерные площадки и дороги частного сектора.  Материал выравнивают и уплотняют катком. 

В 2026 году асфальтовой крошкой восстановлены десятки объектов. В июле обновили дороги к школам №45, 54 и гимназии №6, подъезды к детским садам «Кораблик» и «Золотая рыбк, а также во дворах на улице Тарджиманова, Луначарского, Вали Сафроновой.

Всего асфальтовой крошкой в Брянске специалисты отремонтировали более 8700 квадратных метров дорог.

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