Кражу газовой плиты раскрыли стражи порядка в Навлинском районе

2026, 15 июля 10:15

Кражу газовой плиты раскрыли стражи порядка в Навлинском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Навлинского района. Несколько месяцев она не посещала свой частный дом. За это время в жилище побывал вор. Из незапертой летней кухни злоумышленник забрал газовую плиту.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 39-летний местный житель. В поле зрения правоохранителей до этого случая он не попадал. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».