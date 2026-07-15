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Криминал

Кражу газовой плиты раскрыли стражи порядка в Навлинском районе

2026, 15 июля 10:15
Кражу газовой плиты раскрыли стражи порядка в Навлинском районе
Источник фото

Кражу газовой плиты раскрыли стражи порядка в Навлинском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась жительница Навлинского района. Несколько месяцев она не посещала свой частный дом. За это время в жилище побывал вор. Из незапертой летней кухни злоумышленник забрал газовую плиту.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 39-летний  местный житель. В поле зрения правоохранителей до этого случая он не попадал. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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