Житель Бежицы пожаловался, что не может попасть в поликлинику

Участник сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте пожаловался, что в электронной очереди на прием к терапевту в поликлинике в Бежице нет мест на неделю вперед и из-за этого он не может попасть к врачу.

«Бежица!!! Как попасть в поликлинику? К терапевту вообще реально записаться онлайн? Все 6 корпусов — запись не возможна!!! Дибо занято, либо нет записи… И это на неделю вперед так! 6 корпусов …», — написал он.

Участники дискуссии высказали предположение, что так искусственно создается спрос на услуги платных поликлиник, где принимают те же самые врачи. Одна из комментаторов написала, что сама работает в поликлинике, но вынуждена записываться в платную, так как тоже не всегда может попасть на прием. Впрочем, в дальнейшем обсуждении признала такую ситуацию ненормальной и констатировала, что проблема на уровне руководства и выше.

Автору публикации также посоветовали обращаться в прокуратуру и ТФОМС, так как это эффективнее, чем крик души в соцсети.