На стадионе «Спартак» в Брянске подрядчик укладывает искусственный газон

На капитально ремонтируемом стадионе «Спартак» в Фокинском районе подрядчик продолжает укладку искусственного газона. Как сообщает мэрия Брянска, рабочие развернули искусственную траву с высотой ворса 5 см и поспают ее по слоям мелким песком и резиновой крошкой. Затем поле предстоит «прочесать», чтобы на выходе получить ровный газон высотой 1 см. Для этого нужно 160 тонн песка и 189 тонн резиновой крошки.

Одновременно рабочие роют ямы под столбы для ограждения по периметру футбольного поля.

Затем в планех уложить резиновое покрытие для семи беговых дорожек и заасфальтировать территорию.

Общая стоимость работ оценивается в 62,8 млн рублей.