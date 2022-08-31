1 сентября в Брянской области будет прохладным

В первый день осени этого года в регионе будет меньше 20 градусов тепла.

В четверг, 1 сентября, в Брянской области будет облачно, но без существенных осадков. Ветер западный будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

Температура ночью опустится до +3ºC. Днём воздух прогреется до +19ºC.