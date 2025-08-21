53 протокола составили брянские полицейские на подростков за несколько дней

53 протокола составили брянские полицейские на несовершеннолетних за несколько дней в рамках операции «Подросток — Беспризорник». Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянской области прошёл третий этап межведомственной профилактической операции «Подросток — Беспризорник». За несколько дней полицейские проверили по месту жительства 447 несовершеннолетних и 477 законных представителей. 210 взрослых привлекли к административной ответственности.Также полицейские составили 53 протокола на подростков. Правоохранители выявили три факта реализации алкоголя несовершеннолетним. Возбуждено два уголовных дела.

На профилактический учёт полицейские поставили 25 подростков и 20 родителей. Также стражи порядка провели 940 бесед по безопасности детей.