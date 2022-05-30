89 пьяных водителей поймали брянские инспекторы

С дороги удалили 85 нетрезвых пешеходов.

На прошлой неделе на брянских дорогах сотрудники ГИБДД задержали 89 пьяных водителей. Более 30 — отказались проходить освидетельствование. А шесть автомобилистов сели нетрезвыми за руль не в первый раз. Им грозит уголовная ответственность.

Кроме того, инспекторы удалили с дороги свыше 85 пьяных пешеходов.