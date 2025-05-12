Брянца ждёт суд за вырубку восьми берёз на 235 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дубровский районный суд рассмотрит уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. В преступлении обвинили жителя Дубровского района.

По версии следствия, с декабря 2024 года по февраль 2025 года в лесу срубил восемь берез общим объемом 11,2 кубометра. Ущерб государственному лесному фонду превысил 235 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники Брянской природоохранной прокуратуры. Ущерб обвиняемый возместил во время расследования.