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Брянца ждёт суд за вырубку восьми берёз

2025, 12 мая 13:32 Разное
Брянца ждёт суд за вырубку восьми берёз
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Брянца ждёт суд за вырубку восьми берёз на 235 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Дубровский районный суд рассмотрит уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. В преступлении обвинили жителя Дубровского района. 

По версии следствия, с декабря 2024 года по февраль 2025 года в лесу срубил восемь берез общим объемом 11,2 кубометра. Ущерб государственному лесному фонду превысил 235 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники Брянской природоохранной прокуратуры. Ущерб обвиняемый возместил во время расследования.

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