Брянец купил гусей и цыплят на соцконтракт

Житель Погарского района на средства соцконтракт а купил гусят и цыплят для подсобного хозяйства. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В Комплексный центр социального обслуживания населения Погарского района обратился Василий Бакушин. Он заключил социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства.

Деньги семья потратила на покупку домашней птицы. К имеющимся в хозяйстве утятам и индюшатам, прибавилось 120 гусят и 200 цыплят кур-бройлеров. Теперь семья Бакушиных занимается разведением птицы и продажей мясной продукции.

В прошлом году в комплексном центре социального обслуживания населения Погарского района социальный контракт заключили 46 малообеспеченным семей.