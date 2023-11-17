Брянская прокуратура через суд добивается ремонта дорог в Ивановщине
Брянская прокуратура через суд добивается ремонта грунтовых дорог в на двух улицах в посёлке Ивановщина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В прокуратуру Клинцовского района пожаловались жители посёлка Ивановщина. Они рассказали, что на улицах Луговой и Полевой невозможно ездить и ходить по грунтовым дорогам. Проезжая часть имею глубокие колеи и ямы, которые регулярно заполняются водой.
Прокуратура внесла главе администрации Первомайского сельского поселения представление. Но тот так и не занялся ремонтом покрытия. Теперь надзорное ведомство обратилось с иском в суд.
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