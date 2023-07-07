Брянская прокуратура требует лишить прав водителя с эпилепсией

Брянская прокуратура требует лишить прав и отправить на лечение водителя с эпилепсией, по вине которого пострадала женщина.
20 марта 2022 года в Мглинском районе на 25 км автодороги «Мглин-Унеча» произошла авария. 64-летний мужчина за рулём легковушки потерял сознание. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево. 61-летняя пассажирка получила тяжелые травмы.
Оказалось, что водитель страдает эпилепсией. Данное заболевание является медицинским противопоказанием к управлению транспортом. Но у мужчины есть водительское удостоверение.
Судебная экспертиза установила, что в момент ДТП автомобилист был в состоянии невменяемости. Уголовной ответственности он не подлежит. Прокуратура требует для мужчины применение принудительного лечения.
Уголовное дело рассмотрит Мглинский районный суд. Туда же протуратура направила иск с требование о лишении подозреваемого водительского удостоверения.
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