Брянская прокуратура требует расторгнуть фиктивный брак

Прокуратура через суд пытается расторгнуть брак иностранца с жительницей Клинцов. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Прокуратура города Клинцы выявили нарушение миграционного законодательства.

Гражданин Азербайджана обратился в УМВД России по Брянской области. Он просил выдать ему разрешения на временное проживание без учета квоты, так как состоит в браке с гражданкой России.

Но жена у иностранца оказалась не одна. По информации Управления Министерства юстиции, у мужчины есть супруга в Азербайджане. Этот факт от полиции иностранец скрыл.

Прокуратура города через суд добивается признания брака недействительным.