Брянская прокуратура требует расторгнуть фиктивный брак

Житель Азербайджана хотел оформить гражданство России.

Прокуратура Брасовского района выявила нарушения миграционного законодательства.

Уроженец Азербайджана обратился в брянскую полицию с заявлением о принятии его в гражданство РФ. Он предоставил свидетельство о браке с жительницей Брянской области. Но оказалось, что супруги вместе не живут и не общаются.

Прокуратура направила в Брасовский районный суд иск о признании брака недействительным.