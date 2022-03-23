Брянская прокуратура требует расторгнуть фиктивный брак
Житель Азербайджана хотел оформить гражданство России.
Прокуратура Брасовского района выявила нарушения миграционного законодательства.
Уроженец Азербайджана обратился в брянскую полицию с заявлением о принятии его в гражданство РФ. Он предоставил свидетельство о браке с жительницей Брянской области. Но оказалось, что супруги вместе не живут и не общаются.
Прокуратура направила в Брасовский районный суд иск о признании брака недействительным.