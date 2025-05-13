Брянская прокуратура выявила факт слива нечистот в реку Десна. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Брянская природоохранная прокуратура провела проверку публикаций в СМИ о сливе нечистот в реку Десна в районе гипермаркета в Бежицком районе в областном центре.

Сотрудники ведомства выяснили, что заболоченная местность на улице Камозина около реки регулярно затапливается сточными водами из коллектора. Стенки сооружения в нескольких местах разрушены. Также в коллекторе нет очистного сооружения. Лабораторные исследования проб показали высокое содержание загрязняющих веществ в воде.

На Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации прокуратура завела дела об административных правонарушениях за нарушение правил охраны водных объектов и порчу земель. Ранее Комитет за сброс сточных вод в реку был оштрафован на 50 тысяч рублей. В суд прокуратура направила иск о приведении коллектора в нормативное состояние.