Брянская прокуратура заинтересовалась разрушенной дорогой у деревне Косачи

Брянская прокуратура проведет проверку по факту разрушенной дороги и водопропускного тоннеля около деревне Косачи. Об этом сообщили в пресс-службе

Прокуратура Жирятинского района отреагировала на публикацию в социальной сети о провале грунта и разрушении дороги и водопропускного тоннеля на трассе «Почеп — Жирятино» — Колодня на переезде через русло реки Самара около деревни Косачи. Надзорное ведомство проверит исполнение федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Специалисты оценят действия ответственных за состояние дороги должностных лиц.