Брянские музыканты победили на Всероссийском конкурсе в Орле

Студенты и преподаватель Брянского областного колледжа искусств победили на Всероссийском конкурсе в Орле. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах прошёл в Орловском государственном институте культуры. В нём состязались студенты вузов и колледжей искусств, обучающиеся по специальностям: баян, аккордеон, гармонь, домра, балалайка, гитара и гусли.

Преподаватель Брянского областного колледжа искусств Андрей Лимонов стал Лауреатом I степени конкурса. А его студенты – первокурсники специальности «Инструменты народного оркестра» Алиса Белецкая и Вадим Козлов завоевали дипломы лауреатов III степени.