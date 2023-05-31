Брянские спасатели потушили пожар в Злынковском лесничестве

Брянские спасатели потушили пожар на 6 гектарах земли в Злынковском лесничестве. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В Климовском районе на территории Злынковского лесничества загорелась лесная подстилка. Огонь на площади в 6 гектаров тушили четыре человека и две единицы спецтехники лесопожарной службы.

Угрозы распространения огня на населённые пункты не было. Причины пожара устанавливают специалисты.