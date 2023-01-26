Брянские спасатели тушили условный пожар в школе искусств

Спасатели тушили условный пожар в детской школе искусств Брянска. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
В здании Детской школы искусств №1 им. Т.П. Николаевой прошли учения. Условный пожар произошёл во время представления на сцене. Администрация учреждения вызвала экстренные службы, а затем эвакуировала детей и персонал.
Прибывшие на происшествие спасатели Брянского местного пожарно-спасательного гарнизона разделились. Одни тушили пожар, а другие – искали пострадавших. Два человека не смогли найти выход из задымленного зрительного зала, а один работник был в подвале. Пожарные вывели их из здания и передали медикам. Вскоре и пожар был ликвидирован.
На учениях работали 48 сотрудников МЧС и 13 единиц техники.
«Пожарно-тактические учения на подобных объектах проводятся регулярно. Благодаря подобным тренировкам пожарные изучают объекты, характеристики зданий, отрабатывают действия персонала и подразделений при возможных чрезвычайных ситуациях», — подчеркнул начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Брянской области Сергей Ланцев.
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