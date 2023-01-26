Брянские военные отрабатывают ведение огня по беспилотникам
Брянские военнослужащие впервые отрабатывают ведение огня по беспилотникам. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В Брянском соединениии продолжаются тренировки. Военнослужащие вместе с Воздушно-космическими силами России впервые отрабатывают ведение огня по беспилотникам. Для этого они используют штатное оружие.
Мишенями на тренировки выступают обычные воздушные шары. Под воздействием ветра они имитируют манёвры малоразмерных БПЛА, неожиданно меняя траекторию полёта. Попасть в такую мишень непросто.
Применение стрелкового оружия оправдано, когда БПЛА летит на небольшой высоте. Как правило, это лёгкие тактические дроны или квадрокоптеры.
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