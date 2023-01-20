Брянский суд не оценил многоженство иностранца

Брянский суд не оценил многоженство гражданина Республики Азербайджан и расторг его брак. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство выявило нарушения миграционного законодательства. Брак, заключенный между жительницей Клинцов и гражданином Республики Азербайджан является недействительным. Так как у мужчины уже есть одна супруга на родине.

Суд признал брак недействительным. Решение не вступило в законную силу.