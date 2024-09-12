Брянский суд обязал чиновников заплатить покусанной собаками девочке

Брянский суд обязал чиновников заплатить 40 тысяч рублей, девочке покусанной бездомными собаками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство пожаловалась жительница Суземского района. 6 мая 2024 года мимо магазина по улице Первомайской в посёлке Суземка её 13-летняя дочь ехала на велосипеде. На девочку напали бездомные собаки. Ребёнок упал. Одна из собак укусила девочку за ногу.

Прокурор предъявил в суд иск к администрации района о взыскании компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала чиновников выплатить пострадавшей 40 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.