Брянский суд обязал чиновников заплатить покусанной собаками девочке
Брянский суд обязал чиновников заплатить 40 тысяч рублей, девочке покусанной бездомными собаками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В надзорное ведомство пожаловалась жительница Суземского района. 6 мая 2024 года мимо магазина по улице Первомайской в посёлке Суземка её 13-летняя дочь ехала на велосипеде. На девочку напали бездомные собаки. Ребёнок упал. Одна из собак укусила девочку за ногу.
Прокурор предъявил в суд иск к администрации района о взыскании компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала чиновников выплатить пострадавшей 40 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.
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