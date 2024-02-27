Брянский суд оштрафовал организацию за незаконное вознаграждение руководителю завода. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел дело по постановлению прокуратуры Володарского района Брянска. Надзорное ведомство выяснило, что генеральный директор коммерческой организации передал должностному лицу завода свыше 170 тысяч рублей. Деньги он заплатил за беспрепятственную приемку поставляемой продукции по договорам.

Суд привлёк организацию к административной ответственности и оштрафовал на один миллион рублей. На счета компании наложили арест.

Ранее обвинительные приговоры по уголовным делам выслушали взяткодатель и получатель взятки.