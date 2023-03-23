Брянский суд вернул квартиру мужчине с психическим заболеванием
Суд вернул квартиру в областном центре мужчине с психическим заболеванием. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Неравнодушные жители Фокинского района обратились в надзорное ведомство. Они сообщили что их сосед, страдающий психическим заболеванием, лишился квартиры. Он заключил договор дарения и безвозмездно передал своё жильё другому человеку. При этом мужчина давно болен и свои действия полностью не осознаёт.
Прокуратура Фокинского района Брянска обратилась с иском в суд. Высшая инстанция признала договор дарения недействительным.
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