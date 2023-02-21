Брянский суд вынес приговор криминальным авторитетам

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении криминальных авторитетов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре

Брянский областной суд рассмотрел уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении мужчин, 1950 и 1973 года рождения. Ранее обвинительный вердикт вынесли присяжные заседатели.

В 2020 году по традициям преступного мира 72-летний мужчина был объявлен на территории Брянской области положенцем. Он распространял криминальное влияние регионе, собирал деньги и покровительствовал осуждённым.

В апреле 2020 года мужчина назначил 49-летнего мужчину «смотрящим» по Карачевскому району.

Суд приговорил виновных к 11 годам в колонии строгого режима. Решение не вступил в законную силу.