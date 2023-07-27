Брянский суд взыскал с депутата 60 тысяч рублей как необоснованный доход

Суд взыскал с депутата Красногорского района 60 тысяч рублей как необоснованный доход. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство Красногорского района после сигнала из правительства региона проверила достоверность и полноту сведений о доходах, предоставленных народными избранниками местного Совета народных депутатов.

Оказалось, что на счета одного из их поступила сумма, превышающая его совокупный доход за отчетный период и предшествующие 2 года. Депутат не смог подтвердить законность происхождения более 60 тысяч рублей.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании этих денег в доход государства. высшая инстанция требование удовлетворила.