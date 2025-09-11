Брянский суд запретил владельцу земли пасти коров около реки в Палужье. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники Брянской природоохранной прокуратурой выявили нарушения водного законодательства. Так, вопросы у проверяющих возникли к собственнику земельного участка около реки Рудка в селе Палужье Выгоничского района. Он долгое время пас там крупный рогатый скот. При этом река является собственностью государства. Её прибрежная защитная зона составляет 50 метров.

Прокуратура направила в суд иск к собственнику. Высшая инстанция обязала владельца земельного участка не пускать коров в границы прибрежной полосы. Решение в законную силу не вступило