Брянских работников культуры поздравили цирковым шоу

Сегодня в России отмечают День работника культуры.

В брянском цирке прошло праздничное мероприятие для работников культуры: сотрудников библиотек, музеев, дворцов культуры, артистов театров, музыкантов и детских творческих коллективов.

Департамент культуры Брянской области и Брянский государственный цирк показали гостям и их детям номера из нового шоу «Принц цирка». А в фойе экскурсовод рассказывал об истории становления Брянского цирка.

В областном центре насчитывается свыше двух десятков учреждений культуры, где работает более полутора тысяч человек.