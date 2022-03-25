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Брянских работников культуры поздравили цирковым шоу

2022, 25 марта 14:27 Разное
Брянских работников культуры поздравили цирковым шоу
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Сегодня в России отмечают День работника культуры.

В брянском цирке прошло праздничное мероприятие для работников культуры: сотрудников библиотек, музеев, дворцов культуры, артистов театров, музыкантов и детских творческих коллективов.

Департамент культуры Брянской области и Брянский государственный цирк показали гостям и их детям номера из нового шоу «Принц цирка». А в фойе экскурсовод рассказывал об истории становления Брянского цирка.

В областном центре насчитывается свыше двух десятков учреждений культуры, где работает более полутора тысяч человек.

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