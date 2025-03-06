Брянское предприятие выплатило компенсацию пострадавшему на детской площадке ребёнку

Брянское предприятие выплатило компенсацию в полмиллиона рублей пострадавшему на детской площадке ребёнку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомства города Клинцы провела проверку по факту получения девятилетним мальчиком тяжёлых травм на детской площадке.

В октябре 2022 года на площади Свободы в Клинцах ребёнок провалился в дыру в игровом комплексе. Он упал на землю, получив тяжёлые травмы.

По материалам прокурорской проверки следователи возбудили дело о халатности. Главный инженер муниципального унитарного предприятия судом был признан виновным.

Кроме того, прокуратура в интересах ребёнка обратилась в суд с иском к муниципальному предприятию о компенсации морального вреда. Высшая инстанция взыскала 500 тысяч рублей. Деньги предприятие выплатило.