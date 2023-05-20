Брянского подрядчика суд оштрафовал на 850 тыс рублей за нарушение контракта. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Администрация города Клинцы заключила муниципальный контракт на капитальный ремонт главного городского самотечного канализационного коллектора из железобетонных труб. Но подрядная организация в установленный срок работы не закончила. В результате канализационными водами затопило подвалы многоквартирных домов по улице Ворошилова.

По постановлению прокурора руководителя подрядной привлекли к административной ответственности. Суд назначил ему более 850 тысяч рублей штрафа.

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