Брянского предпринимателя обвиняют в даче взятки приставу
Брянского предпринимателя ждёт суд за дачу взятки начальнику судебных приставов.
В региональном следственном комитете завершили расследование уголовного дела о даче взятки должностному лицу. В преступлении подозревают 53-летнего предпринимателя.
По версии следствия, бизнесмен хотел в тайне от своей знакомой помочь ей в ускорении взыскания по исполнительному производству. Для этого через посредников в январе, феврале и в ноябре 2022 года он предал 200 тысяч рублей начальнику Бежицкого районного отделения судебных приставов.
Преступление выявили оперативники УФСБ России при участии сотрудников отделения собственной безопасности регионального УФССП.
Читайте также
Новости регионов
Железнодорожники усилили работу по предупреждению детского травматизма в период школьных каникул
В период школьных каникул на Московской железной дороге проводится профилактическая акция «Безопасность». Она направлена на предупреждение детского травматизма и правонарушений среди несовершеннолетних на объектах железнодорожной инфраструктуры. Во время акции железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проводят рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности. Особое внимание уделяется участкам, рядом с которыми расположены образовательные учреждения. Специалисты
Зарифмованный город
Вышел первый антологический сборник стихов о Смоленске. В областном центре презентовали книгу «Стихи о Смоленске». Первая в России антология стихов приурочена к 1160-летию первого упоминания о нашем городе. Такого ещё не было Выпуск уникального поэтического сборника имеет большое символическое значение. Издание приурочено к 1160-летию упоминания о нашем городе в Устюжском летописном своде и 80-летию со
Вышли в свет «Стихи о Смоленске»
В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоялась презентация первой в России антологии стихов о Смоленске. Выпуск уникального поэтического сборника имеет большое символическое значение. Издание приурочено к 1160-летию упоминания о нашем городе в Устюжском летописном своде и 80-летию со дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. С идеей выпустить тираж книги смоленские писатели и поэты обратились в прошлом
15 специальных поездов и почти 100 помп для откачки воды подготовлено на МЖД для работы в период весеннего паводка
На Московской железной дороге завершились мероприятия по подготовке к пропуску паводковых и ливневых вод. Они проводились для обеспечения целостности и работоспособности сооружений инфраструктуры в период активного таяния снега и ледохода. Так, в настоящее время расчищено от снега и льда около 6,6 тыс. малых водопропускных сооружений (мостов и труб), более 3,7 тыс. км нагорных и водоотводных
Юным смолянам рассказали о правилах безопасного поведения на железной дороге
Более 50 воспитанников детского сада № 65 «Дюймовочка» г. Смоленска приняли участие в уроке безопасности, который провели для них железнодорожники. Сотрудники МЖД в игровой форме рассказали дошкольникам, как необходимо переходить пути, вести себя на платформах, а также познакомили ребят с основными железнодорожными профессиями. Чтобы правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта не забывались, всем участникам